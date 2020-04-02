Коронавирус вновь атаковал ВСУ: Раскрыты детали

Коронавирус вновь атаковал ВСУ: Раскрыты детали

В четверг, 2 апреля, в ВСУ был зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Украины.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30.03.2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.

Двух военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".