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COVID-19 продолжает наступать в Украине, счет зараженных перевалил за 9 тыс

10:11
COVID-19 не желает отступать, счет зараженных перевалил за 9 тыс - фото 1
COVID-19 не желает отступать, счет зараженных перевалил за 9 тыс

В понедельник, 27 апреля, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украиие.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжает наступать в Украине, счет зараженных перевалил за 9 тыс - фото 199226

Напомним, 11 марта Ка»бмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

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