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COVID-19 не отступает, счет в Украине перевалил за 21 тыс

10:30
COVID-19 не отступает, счет в Украине перевалил за 21 тыс - фото 1
COVID-19 не отступает, счет в Украине перевалил за 21 тыс

В понедельник, 25 мая, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев", - говорится в сообщении.

COVID-19 не отступает, счет в Украине перевалил за 21 тыс - фото 200495

Есть и хорошие новости, но это не точно

Сопоставляя количество заболевших COVID-19 за последние сутки с данными, опубликованными в предыдущие дни, можно констатировать, что в Украине начался временный спад пандемии коронавирусной инфекции. Но надолго ли?

Пока что ситуацию с эпидемией COVID-19 в Украине довольно сложно назвать радужной. В связи с этим в некоторых областях страны было решено не ослаблять карантинный режим.

Что было ранее?

20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Также в ближайшее время планируется запустить работу украинской железной дороги и восстановить авиасообщение Украины с другими странами.

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Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
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