Украина снова запустит поезда: Криклий назвал дату

Украина снова запустит поезда: Криклий назвал дату

В ближайшее время Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение между областями страны.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал ", - рассказал министр.

Об условиях перевозок пассажиров Владислав Криклий пока ничего не сообщил. Предположительно, Укрзализныця ограничит количество продаваемых билетов и обяжет всех клиентов носить средства индивидуальной защиты.

Отметим, что в Украине суточное количество зараженных СOVID-19 увеличивается уже третьи сутки подряд. Несмотря на столь неутешительные данные, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостинниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Также в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение с соседними странами.