В Киеве наконец-то открыли метро: Что изменилось?

В понедельник, 25 мая, в Киеве открылся метрополитен. Как изменилась его работа на время карантина? Разбирается редакция БЕЗ ТАБУ.

Cогласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, доступ в подземку разрешаются лишь лицам, имеющим средства индивидуальной защиты.

Пассажиры метро обязаны носить средства индивидуальной защиты / Украинская правда

Кроме того в метрополитене должны быть обеспечены следующие нормы:

Дезинфекция каждые 3 часа на остановках , в помещениях станций для пассажиров на платформах , в вестибюлях и помещениях станций метрополите не;

Санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - им должны проводить температурный скрининг;

Недопуск в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания;

Обеспечение санитарного расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций;

В случае скопления пассажиров - ограничивать их количество на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход ) с целью соблюдения санитарного расстояния .

Что было ранее?

Сразу после закрытия столичного метрополитена Киев столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. С введением пропусков на общественный наземный транспорт ситуация немного улучшилась, однако после постепенного ослабления карантина город вновь рисковал попасть в сложную ситуацию.

23 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности возобновить работу столичного метрополитена, но у главы МОЗУ Максима Степанова было свое мнение на этот счет. Спустя пару часов министр здравоохранения неожиданно переменил решение и дал "добро" на возобновление деятельности подземки.

Что может быть дальше?

Согласно вышеупомянутому тексту распоряжения о правилах деятельности метро, в случае скопления пассажиров входы в подземку должны закрываться. Это правило как и раз может привести к тем самым "скоплениям толпы", которых так стремится избежать администрация метрополитена.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в Киеве, результат предсказуем.