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В Киеве наконец-то открыли метро: Что изменилось?

08:39
В Киеве наконец-то открыли метро: Что изменилось? - фото 1
В Киеве наконец-то открыли метро: Что изменилось? / Украинская правда

В понедельник, 25 мая, в Киеве открылся метрополитен. Как изменилась его работа на время карантина? Разбирается редакция БЕЗ ТАБУ.

Киев ослабит карантин: Что изменится?

Cогласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, доступ в подземку разрешаются лишь лицам, имеющим средства индивидуальной защиты.

Пассажиры метро обязаны носить средства индивидуальной защиты - фото 200490
Пассажиры метро обязаны носить средства индивидуальной защиты / Украинская правда

Кроме того в метрополитене должны быть обеспечены следующие нормы:

  • Дезинфекция каждые 3 часа на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитене;
  • Санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - им должны проводить температурный скрининг;
  • Недопуск в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания;
  • Обеспечение санитарного расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций;
  • В случае скопления пассажиров - ограничивать их количество на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарного расстояния.

Что было ранее?

Сразу после закрытия столичного метрополитена Киев столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. С введением пропусков на общественный наземный транспорт ситуация немного улучшилась, однако после постепенного ослабления карантина город вновь рисковал попасть в сложную ситуацию.

23 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности возобновить работу столичного метрополитена, но у главы МОЗУ Максима Степанова было свое мнение на этот счет. Спустя пару часов министр здравоохранения неожиданно переменил решение и дал "добро" на возобновление деятельности подземки.

Что может быть дальше?

Согласно вышеупомянутому тексту распоряжения о правилах деятельности метро, в случае скопления пассажиров входы в подземку должны закрываться. Это правило как и раз может привести к тем самым "скоплениям толпы", которых так стремится избежать администрация метрополитена.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в Киеве, результат предсказуем.

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Новости Украина Киев метро Виталий Кличко Максим Степанов
Без табу
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