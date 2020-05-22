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В Киевской и Ровенской областях решили не ослаблять карантин

13:00
11 областей Украины не готовы к послаблению карантина - фото 1
11 областей Украины не готовы к послаблению карантина

В пятницу, 22 мая, в день наступления выдуманного Шмыгалем и компанией адаптивного карантина, который просто перекладывает ответственность за ограничительные меры на областные власти, в Киевском и Ровенском регионах заявили о том, что сохранят все нормы на прежнем уровне.

Как заявили в пресс-службе Киевской ОГА, в постановлении Кабмина сказано о том, что смягчать или отменять противоэпидемические мероприятия могут на основании решения региональных комиссий.

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И ситуация в области принять решение о послаблении не может. Поскольку показатели тестирования регион проваливает даже при отсутствии такового.

омиссия принимает решение с учетом оценки ситуации в регионе и наличии трех признаков. А именно: инцидентность (общее число новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения); загруженность коек больными коронавирусом (менее 50%); среднее количество ПЦР-тестирований (нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение семи дней)", - отметили в пресс-службе ОГА.

В то же время в столичном регионе официально фикисруют прирост заболевших на уровне 13,9 человек на 100 тысяч населения, а среднее количество ЦЦР-тестов - 19,2 человека на 100 тысяч человек.

С аналогичным заявлением выступили сегодня и в Ровенской области, где количество новых заболеваний превышает допустимый порог.

В общей же сложности, 11 областей не соответствуют требованиям для смягчения карантина. При этом 4 из них не способны даже пройти по чрезвычайно низкому порогу тестов.

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