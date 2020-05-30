COVID-19 нанес удар по ФК "Карпаты": Что происходит?

COVID-19 нанес удар по ФК "Карпаты": Что происходит?

Игроки футбольного клуба "Карпаты" массово заразились коронавирусом. Матчи команды временно приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба ФК Карпаты.

"Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских «Карпат». Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба Карпат, руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно сообщено о сложившейся ситуации. Календарный матч "Карпаты" - "Мариуполь" решением УПЛ решено было отменить.

Кстати, а что там с футболом вообще?

После начала пандемии коронавируса, по всему миру был отменен целый ряд спортивных мероприятий. Не исключением стала и Украина: 18 марта Украинская ассоциация футбола официально отменила все соревнования на территории страны.

22 мая 2020 г. отечественный Минздрав разрешил проведение спортивных соревнований, но лишь при ограниченном количестве игроков и пустых трибунах.

30 мая Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины.