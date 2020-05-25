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Одна из областей Украины ослабит карантин с 26 мая: Раскрыты детали

12:30
Одна из областей Украины ослабит карантин с 26 мая: Раскрыты детали - фото 1
Одна из областей Украины ослабит карантин с 26 мая: Раскрыты детали

Одна из областей Украины готовится ко второму этапу ослабления карантина.

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Об этом заявил и.о. главы Киевской обладминистрации Василий Володин.

По словам политика, с 26 мая на Киевщине разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении. Кроме того в регионе возобновляются работа детских садов, отелей и проведение спортивных соревнований (до 50 участников без зрителей), а также религиозных мероприятий (1 человек на 10 метров).

Но есть одно "но"

В случае роста заболеваемости коронавирусом на Киевщине, местная обладминистрация вновь ужесточит карантин. На данный момент в регионе зафиксировано 1437 случаев заражения, 18 из них лишь за последние сутки.

Что было ранее?

22 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако это решение коснулось далеко не всех. В частности, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киевской и Ровенской областях было решено оставить все нормы на прежнем уровне.

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Киевская область Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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