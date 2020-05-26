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В Украине снова разрешат футбол: Названа дата

Вчера, 23:08
В Украине снова разрешат футбол: Названа дата - фото 1
В Украине снова разрешат футбол: Названа дата

Министерство здравоохранения планирует разрешить проведение футбольных матчей в стране.

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Об этом cообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

"Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая. Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего восстановления соревнований", - заявил Павелко.

В Украине снова разрешат футбол: Названа дата - фото 200596

Что было ранее?

После начала пандемии коронавируса, по всему миру был отменен целый ряд спортивных мероприятий. Не исключением стала и Украина: 18 марта Украинская ассоциация футбола официально отменила все соревнования на территории страны.

22 мая 2020 г. отечественный Минздрав разрешил проведение спортивных соревнований, но лишь при ограниченном количестве игроков и пустых трибунах.

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Футбол Андрей Павелко Министерство здравоохранения Новости Спорт
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