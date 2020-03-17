УАФ отменила все матчи в Украине

УАФ отменила все матчи в Украине

Украинская ассоциация футбола официально отменила все соревнования на территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно постановлению исполкома УАФ, с 18 марта приостанавливается проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд в всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

Печальной участи не избежал и чемпионат "Евро-2020". Больше об этом читайте по ссылке.