Болезнь Лайма уже в Украине: симптомы и лечение

Болезнь Лайма в Украине 2018: симптомы, лечение и профилактика

Болезнь Лайма зафиксирована в Украине. Среди клещей, которые уже появились в 2019 году в Украине, 20% переносит Болезнь Лайма. Что это за болезнь, какие у нее симптомы, и как лечить Болезнь Лайма - читай на Без Табу.

В Украину вновь пришла Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Во Львовской области за последние дни зафиксированы 15 случаев опасного заболевания. Среди заболевших, к сожалению, двое детей, сообщает Zahid.net. С потеплением люди массово ринулись на природу и там их ожидали клещи - переносчики болезни Лайма.

Острожно, клещи!

Клещей-перенощиков обнаружили во многих городах Украины. Причем, если в 2018 первых опасных клещей начали фиксировать в конце марта, то в 2019 первых клещей принесли в лаборатории уже 4. Из 12 образцов 1 оказался позитивным. Сейчас эта пропорция меняется (не в пользу здоровых особей).

Болезнь Лайма вызывают спирохеты Borrelia burgdorferi, передающиеся человеку от инфицированных клещей. Есть данные, что в некоторых регионах Украины из всей популяции поражены около 70% клещей, поэтому шансы заразиться Лайм-боррелиозом весьма высоки.

Минздрав начал ежегодный мониторинг иксодовых клещей. В Украине лидером по заболеванию клещевым боррелиозом является Киев – 500-700 случаев. Причины - большое количество в городе лесов и парков, а также высокий уровень диагностирования болезни.

Укус клеща с Болезнью Лайма выглядит так

Что такое Болезнь Лайма или Боррелиоз

Болезнь Лайма (или болезнь Лима, клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) является наиболее распространенной клещевой болезнью. В России клещевой боррелиоз было впервые выявлен в 1985 году, а в США в 1975 году, когда группа детей в Старом Лайме, штат Коннектикут, имела таинственные симптомы, подобные артриту. Болезнь Лайма вызвана бактерией B. burgdorferi (Боррелии), переносчиками которых являются иксодовые клещи из рода Ixodes, аргазовые клещи (поселковый клещ) и персидский клещ.

Симптомы Болезни Лайма

Болезнь Лайма проявляется не сразу - инкубационный период достигает месяца, а затем проявляется как обычная простуда (с ломотой в теле, температурой, головной болью и пр.). Распознать ее можно только по кольцевидному покраснению вокруг места укуса, которое иногда перемещается. На эти симптомы пациенты часто не обращают внимания. И уже спустя 4-6 месяцев невылеченный боррелиоз может принять хроническую форму и будет напоминать о себе всю жизнь.

Симптомы Болезни Лайма часто напоминают другие заболевания, которые, казалось бы, вовсе не имеют отношения к укусу "вампира". В частности, это ослабленная иммунная система, эритемы на теле, головные боли, болезни сердца (чаще - аритмии), артрит, нарушение памяти, а также ухудшение зрения и слуха. Потому докторам не всегда удается сразу найти истинную причину болезни.

Список симптомов Болезни Лайма:

Типичная сыпь начинается как небольшое красное пятно на месте укуса клещей.

Место расширяется в течение нескольких дней или недель, образуя круговую или овальную форму сыпи.

Лихорадка

головная боль

жесткая шея

боли тела

усталость

временный паралич лицевых мышц (паралич Белла)

онемение, боль или слабость в конечностях

плохое движение мышц

потеря памяти

сложность концентрации

изменение настроения или привычек сна

Краткий список симптонов

Группа риска

Если проводите время в сильно лесистых районах, где есть клещи;

Если проводите время на открытом воздухе летом и осенью;

Взрослые, дети и молодые люди с большей вероятностью заболевают Лаймом;

Лечение Болезни Лайма

Ваш врач может назначить следующие препараты:

Антибиотики : обычно назначают доксициклин (вибрамицин), амоксициллин и цефуроксим (цефтин). Более поздняя стадия Лайм-боррелиоза может потребовать внутривенных (IV) антибиотиков, цефтриаксон (роцефин) или пенициллин. Примечание: беременные и кормящие женщины, и дети в возрасте до 8 лет не должны принимать доксициклин.

: обычно назначают доксициклин (вибрамицин), амоксициллин и цефуроксим (цефтин). Более поздняя стадия Лайм-боррелиоза может потребовать внутривенных (IV) антибиотиков, цефтриаксон (роцефин) или пенициллин. Примечание: беременные и кормящие женщины, и дети в возрасте до 8 лет не должны принимать доксициклин. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) или напроксен (Алив), чтобы облегчить боль и снять воспаление.

Укус зараженного Болезнью Лайма клеща

Лучшей защитой от болезни Лайма является защита от укусов клещей. Следуйте следующим простым правилам: