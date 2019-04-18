Вспышка кори у детей и взрослых: симптомы и лечение

Корь у детей и взрослых: симптомы и лечение

В Украине - масштабная эпидемия кори среди детей и взрослых. Она началась зимой 2018-2019 и не думает уходить весной. Болезнь свирепствует уже второй год, и несмотря на попытки вакцинации не останавливается. Как заражаются корью, симптомы и лечение кори у детей и взрослых - читай на Без Табу

Новая вспышка кори фиксируется в Украине. Эпидемия почти не останавливается уже четвертый сезон, более того, она становится все более устрашающей. Уляна Супрун объявила войну кори, и начала с Львовской области, но от этого смертность не упала. Корью болеют по всей Украине, более того, из нашей страны она распространилась на другие континенты. Невольными переносчиками опасного заболевания стали еврейские паломники - хасиды. Сейчас вспышку "украинской кори" зафиксировали в Нью-Йорке. Не меньше проблем и в Украине.

В Сумах 20 марта случилась страшнейшая трагедия - молодая роженица умерла от кори прямо в роддоме. Роды прошли нормально, но через небольшой отрезок времени ей стало нехорошо. Самочувствие ухудшалось, и ее срок пребывания в больнице продлили. Но это не спасло - от стремительно развившейся кори женщина очень быстро погибла.

Зимой в Луцке не привитых детей просто перестали пускать в школы, чтобы как-то остановить заражение.

А в Запорожье фиксируется массовое заболевание уже привитых людей. В том числе от больных корью заразились четверо врачей.

В Украине самая масштабная эпидемия кори за 100 лет. В 2018-2019 количество заболевших сильно возросло, а симптомы начали меняться, сообщает заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

В Минздраве отметили, что в 2018 году корью заболели 54481 человек - 20204 взрослых и 34277 детей. От осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. В 2019 году только на 20 марта зафиксировали 13 смертельных случаев от кори.

На заседании правительства и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что не намерена объявлять эпидемию кори в Украине. Зато она пообещала "расширить возможности для большей вакцинации, доступность к вакцинам". Как будто бы это решит проблему тех, кто НЕ ХОЧЕТ вакцинироваться, а не НЕ МОЖЕТ.

Пока что Супрун решила ответить на самые важные вопросы, которые нужно знать здесь и сейчас, чтобы спастись от кори, и уберечь своих близких. Получилось ТОП-7 вопросов и ответов от Уляны Супрун о кори.

Как корь проявляется в разном возрасте

Что такое корь?

Корь — это быстро передающееся вирусное заболевание, возникающее чаще всего у детей в возрасте от 2 до 5 лет, иногда у взрослого человека до 40 лет, если он не переболел в детстве. Чаще всего корью болеют дети, которые не привиты и контактировали с зараженными, так как данное заболевание моментально передается. Взрослые и подростки, не болевшие и не получившие прививку от кори, могут заразиться подобным образом, вакцинированные почти со 100% вероятностью не могут, а переболевшие - получают пожизненный иммунитет.

Корь в Украине 2017: симптомы и профилактика

Данная болезнь остается одной из основных причин смертности детей в раннем возрасте всего мира, хотя эффективная вакцина существует. В 2013 году данное заболевание унесло жизни 145 700 человек, большинство из которых были детьми в возрасте до пяти лет.

Не привитые малыши подвержены наиболее высокому риску заболевания и развития осложнений, в некоторых случаях могут погибнуть. У взрослых корь протекает более сложно, дает побочные эффекты в виде пневмонии и бактериального заражения. У людей с диагнозом иммунодицит заболевание протекает тяжело и часто заканчивается гибелью человека.

Пути передачи кори:

Вирус кори неустойчив к влиянию внешней среды и погибает при кипячении, облучении, дезинфицировании. Возбудитель остается активным при комнатной температуре в течение двух дней, при температуре ниже нуля гибнет через несколько недель. При температурах ниже 15 градусов вирус хорошо выживает и сохраняется.

Корью можно заразиться от больного данным вирусом человека с момента появления первых симптомов болезни до 5 дня от начала высыпаний на коже. Если человек заразился, может пройти неделя или две недели, прежде чем корь начнет проявляться.

Корь передается воздушно-капельным путем. Она оказывается в организме человека через слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути больного, распространяющего его при общении, дыхании, чихании и кашле.

Вирус способен попадать в соседние здания через воздух, на другие этажи сквозь окна, вентиляцию, замочную скважину. Человек быстро заражается, если находится в одном доме с вирусом.

Этапы протекание кори у детей и взрослых

Симптомы кори у детей и взрослых:

Симптомы кори выражены довольно остро, особенно у взрослых. При заболевании возникает:

сильная головная боль,

слабость,

повышение температуры тела до 40 градусов,

потеря аппетита,

насморк,

сухой и сильный кашель или лающий, как во время ларингита,

покраснение и отек горла,

увеличение лимфоузлов,

воспаление слизистой оболочка глаз,

покраснение глаз,

слезотечение,

боязнь света,

накопление гноя.

На второй или третий день от начала заболевания на нёбе высыпают розовые точечные образования, а на слизистой щек, десен и губ – появляются маленькие белесоватые пятнышки. Данные образования возникают до высыпаний на теле.

Проблемой эпидемии кори в 2018 году являются нетипичные симптомы:

- слабо выраженный катаральный синдром в дебюте заболевания, никакого привычного нам конъюнктивита, кашля вы можете не увидеть;

- приблизительно у 5% больных присутствует так называемая раш-сыпь, которая появляется в первые дни болезни, бывает самой разной и "путает" врача в других диагнозах;

- пятна Коплика на момент поступления в стационар (т.е. с момента появления сыпи) отсутствуют почти у трети больных;

- не наблюдается характерной этапности высыпаний приблизительно у 10% пациентов;

- более, чем у 15% больных имеется боль в животе, обусловленная развитием острого процесса в брюшной полости(аппендицит);

- в общем анализе крови доминирует лейкопения, не характерен лимфоцитоз, зато имеется достаточно выраженный палочкоядерный сдвиг;

- весьма интересной особенностью является поражение печени более, чем у половины больных, активность АЛТ может превышать 1000 МЕ/мл;

- очень опасная особенность - интенсивность сыпи, ее характер далеко не всегда коррелирует с тяжестью течения;

Характерным признаком кори является сыпь. Через один-два дня она возникает на коже головы, лице и за ушами. На следующий день она появляется на теле, затем на руках и ногах. Сыпь кори проявляется в виде маленьких красноватых пятнышек и пузырьков, которые могут сливаться и образуют более крупные пятна.

Во время высыпаний ребенок чувствует себя очень плохо:

повышается температура,

кашель и насморк становятся сильнее,

конъюнктивит ярко выражен,

пропадает аппетит,

проявляется слабость и плохой сон,

возникает сильная лихорадка.

Если корь не дала осложнений, то на четвертый день с начала высыпаний больному становится лучше. Сыпь исчезает совсем, либо может смениться на пигментацию и участки шелушащейся кожи. Сыпь пропадает в обратном порядке. Температура у ребенка становится нормальной, кашель и воспаление глаз пропадают, постепенно он выздоравливает.

Вспышка кори в Украине 2017: что нужно знать о заболевании

Лечение кори у детей и взрослых:

Простую форму кори лечат в домашних условиях под наблюдением врача. Если болезнь протекает тяжело и дает осложнения, лечение кори проводят в больнице. Особого препарата от данного заболевания нет, назначается комплексная терапия.

Лечение направлено на борьбу с симптомами кори и повышение иммунитета:

повышенная доза витаминов А и С;

средства от температуры на основе ибупрофена или парацетамола;

таблетки или микстуры от кашля, полоскание горла отваром ромашки или соды;

антигистаминные препараты;

капли в нос от насморка;

мази и капли от воспаления глаз;

антибиотики – могут назначаться при возникновении вторичной инфекции или развитии побочных заболеваний

В помещении, где лежит больной, нужно каждый день делать влажную уборку. Часто проветривать, чтобы вирус улетучивался. Шторы должны быть задернуты, так как при кори возникает боязнь света. Постельное белье и пижаму ребенка необходимо чаще менять. Больному нужно давать часто чистую воду, компоты, морсы. Питание должна быть легким, щадящим. Можно давать ребенку кисломолочные продукты, овощные супы, фруктовые и овощные пюре, вареное молотое мясо (телятину, курицу, индейку).

После перенесенного заболевания ребенок какое-то время еще очень ослаблен, наблюдается плохое самочувствие, капризность, быстрая утомляемость. Иммунитет ослаблен и еще два месяца ребенок подвержен любым инфекциям. Старайтесь меньше контактировать с больными людьми, снижайте нагрузки, стрессы, избегайте переохлаждения. Питание должно быть полноценным и питательным, ребенку необходимо принимать витамины, которые назначаются лечащим врачом.

Профилактика кори у детей и взрослых:

Человек, переболевший корью, сохраняет устойчивость к данной инфекции на всю жизнь. Рецидивы наблюдаются довольно редко. Дети до полугода, находящиеся на вскармливании грудным молоком, могут заболеть корью очень редко.

Основной мерой по профилактике кори является вакцинация. Прививку от кори необходимо делать детям в возрасте одного года, повторную прививку - в 6 лет. Вакцинацию от кори необходимо проводить ранее не привитым и не болевшим данным вирусом подросткам в 15-17 лет и взрослым до 35 лет.

При правильном соблюдении прививания иммунитет к болезни вырабатывается практически во всех случаях у детей на втором году жизни спустя месяц после вакцинации. Сопротивляемость к кори сохраняется на протяжении 25 лет и только в некоторых случаях может пропадать с течением времени.

Вакцинация от кори крайне необходима будущим матерям. Прививку от кори необходимо проводить женщинам, которые не имеют иммунитета к заболеванию, за месяц до зачатия ребенка, проводить ее во время беременности категорически запрещено. Если беременная женщина заболеет корью, может случиться выкидыш или роды раньше срока. Ребенок рождается малого веса, в некоторых случаях могут наблюдаться пороки в развитии.

Внешний вид высыпи при кори

Осложнения от кори

Простые формы кори не могут привести к смерти человека, хотя данное заболевание может протекать с осложнениями. Чаще всего корь может вызывать такие заболевания как:

воспаление среднего уха;

воспаление сосцевидного отростка височной кости;

воспаление шейных лимфоузлов;

бронхопневмония;

ларингит;

бактериальная пневмония, первичная и вторичная;

поражения нервной системы;

в редких случаях энцефалит.

Напомним, весной 2018 эпидемия кори бушевала во Львовской, Ивано-Франковской, Чернивецкой, Одесской и Киевской областях. Теперь сообщения о заболеваниях сыплются с западных областей и с Донецкой и Луганской.

Ранее даже сообщалось, что в Украине минздрав будет бесплатно вакцинировать взрослых. Кстати, Минздрав считает, что эпидемию кори можно остановить только массовой вакцинацией всех подряд.

Минздрав осенью 2018 снова массово закупает вакцину от кори, но последний год показывает, что либо толку от них мало - несмотря на массовые волны вакцинации, уровень заболевания корью остатется много выше среднестатистического в предыдущие годы.