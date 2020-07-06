"Будет много потерь": ВМС Украины готовится к столкновению с РФ

"Будет много потерь": ВМС Украины готовится к столкновению с РФ

Военно-морские силы Украины готовятся к конфронтации с флотом Российской Федерации.

Об этом рассказал глава ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью "Думская. нет".

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", - заявил командующий флотом.

Кроме того контрадмирал добавил, что он не исключает попытки прорыва армии РФ на юг Херсонской области,

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - добавил Алексей Неижпапа.

Отметим, что…

После аннексии Крыма, россияне начали наращивание своего присутствия в акватории Черного моря. Апелляция Украины к международным органам действенного результата пока ято не возымела.

На данный момент украинская разведка регулярно мониторит ситуацию на оккупированном полуострове. По словам главы ООС Сергея Наева, данных об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, на данный момент у нас не имеется.

Для противодействия возможному вторжению РФ, ВСУ регулярно укрепляет обороноспособность Украины на крымском направлении.