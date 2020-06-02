Украина примет стратегию деоккупации Крыма - Кулеба

Украина примет стратегию деоккупации Крыма - Кулеба

Украина разрабатывает стратегию по деоккупации Крыма. Ее принятие ожидается уже в этом году.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформ".

По словам дипломата, разработкой документа занимаются сотрудники из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.

"В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино", - заявил Кулеба и назвал вероятные сроки утверждения стратегии.

"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже нынешнего года", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что Россия уже седьмой год отказывается вернуть полуостров Украине. Из-за упрямства Кремля, бюджет РФ несет значительные потери от тягот наложенных санкций. К сожалению, помимо экономического давления на Москву, партнеры Киева пока так и не сумели отыскать действенный способ повлиять на российское руководство.

Напомним, "1+1" показал Украину без Крыма: Нацсовет взялся за проверку.