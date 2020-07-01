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ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев

14:25
ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев - фото 1
ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев

Украина продолжает наращивать свою обороноспособность на крымском направлении.

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Об этом рассказал глава ООС Сергей Наев в интервью "РБК Украина".

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", - сказал генерал-лейтенант.

В то же время Сергей Наев уточнил, что на данный момент украинской разведке ничего неизвестно об активизации противника на территории оккупированного Крыма.

"Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", - добавил глава ООС.

Отметим, что…

Россия уже седьмой год отказывается вернуть полуостров Украине. Из-за упрямства Кремля, бюджет РФ несет значительные потери от тягот наложенных санкций. К сожалению, помимо экономического давления на Москву, партнеры Киева пока так и не сумели отыскать действенный способ повлиять на российское руководство

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Сергей Наев Крым ВСУ Новости Украина
РБК Украина
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