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Боевики стянули "Грады". Что происходит?

09:31
Боевики стянули "Грады". Что происходит? - фото 1
Боевики стянули "Грады". Что происходит?

Боевики "ЛДНР" с нарушением линий отвода разместили десятки систем залпового огня "Град"

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Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

По данным источника, 10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) на полигоне у н. П. Миусинск (62 км юго-западнее Луганская) 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска ).

Кроме "Градов", боевики стянули десятки единиц тяжёлого вооружения.

Отметим, что переговорный процесс между Украиной и Россией пока еще ни к чему не привел: боевики как нарушали, так и будут нарушать все возможные перемирия.

После гибели 4 бойцов ВСУ 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский позвонил союзникам и попросил ускорить "нормандский процесс".

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