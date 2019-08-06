Боевики "ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ

"ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ

Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель 4 военнослужащих ВСУ и осудил действия боевиков.

Свой пост он написал в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя из-за обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - заявил гарант.

И призвал поскорее собрать за одним столом участников нормандского процесса.

"Поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров".

Отметим, что именно переговорным путем у Зеленского надеются решить донбасский вопрос.

Неопределенностью позиции гаранта пользуется олигарх Виктор Медведчук, регулярно летающий в Москву и ведущий переговоры с ее марионетками.

В преддверии выборов "оппозиционеры" пытались сформировать в сознании своего электората образ Зеленского, как "опорошенчившегося" политика. Является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время. В любом случае, "перемирие" не поможет решить донбасский кризис. Увы, но боевики как нарушали, так и будуть нарушать любые договоренности.