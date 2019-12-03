Беспринципный Дубинский написал этический кодекс для "слуг народа"

Дубинский возомнил себя экспертом по этике нардепов

Скандальный народный депутат, которого СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским и обвиняют в многочисленных коррупционных преступлениях, решил накрапать для своих коллег-парламентариев "пособие по этике".

Об этом во вторник, 3 декабря, не без гордости заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам депутата, "документ" он получил от Александра Дубинского вчера. Предусматривает инициатива бывшего журналиста исключение парламентариев из фракции из-за "системных нарушений".

- Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ - реально прикольный, я почитал, нечего ни добавить, ни убрать. Мы разослали его депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам, - объявил один из лидеров Зе команды.

Фактически же "пособие по этике" от Дубинского направлено лишь на то, чтобы его коллеги по партии голосовали абсолютно бездумно. Среди основных положений чернового варианта "кодекса" указано принятие решений фракции. Кроме того, Дубинский хочет, чтобы парламентарии "не вводили в заблуждение своих коллег" и не "дискредитировали депутатское объединение "Слуга народа".

Хотя юридической силы кодекс иметь не будет, по словам Арахамии, в нем предусмотрены и наказания - исключение из фракции и некая система предупреждений.

Напомним, что кризис в "Слуге народа" разразился еще в сентябре 2019 г. Тогда "зеленые депутаты" умудрились провалить законопроект президента о прослушке нардепов. Удивившись фиаско, верхушка Команды Зе устроила "подчиненным" настоящий разбор полетов. Но это было только начало.

На данный момент из фракции "СН" вышли три человека – Анна Скороход, Антон Поляков и заподозренный в изнасиловании Роман Иванисов.

Осознавая сложившийся кризис, Команда Зе в будущем планирует провести чистки своих рядов и организовать дополнительные курсы (читай "Трускавец-2") для "слуг народа".