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Шалуна Яременко наконец-то сместили. Кто его заменил? – ФОТО

09:20
Шалуна Яременко наконец-то сместили. Кто его заменил? – ФОТО - фото 1
Шалуна Яременко наконец-то сместили. Кто его заменил? – ФОТО

Фракция "Слуги народа" определилась с заменой главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Ею стала Елизавета Ясько.

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Об этом замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук написала в Facebook.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова”, - заявила политик.

Шалуна Яременко наконец-то сместили. Кто его заменил? – ФОТО - фото 192190

Отметим, что ранее Евгения Кравчук сообщала о нескольких кандидатах на упомянутый пост. Помимо Ясько, в их числе были нардепы Галина Михайлюк, Святослав Юраш и Александр Мережко.

Шалуна Яременко наконец-то сместили. Кто его заменил? – ФОТО - фото 192191

Елизавета Ясько

Напомним, что Богдана Яременко решили лишить занимаемой должности из-за разгоревшегося секс-скандала.

Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение, правда, не сумел договориться с ней об анале. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента". Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку, но есть один нюанс.

 

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Богдан Яременко Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
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