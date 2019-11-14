Задержали мужа: "Слуга народа" обвинила свою партию в репрессиях

Задержали мужа: "Слуга народа" обвинила свою партию в репрессиях

"Слуга народа" Анна Скороход обвинила свою партию в давлении из-за "независимой политической позиции".

Об этом она заявила в интервью СМИ.

"Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа (Алексея Алякина – прим. ред. ) задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", - заявила политик.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинений в адрес политсилы не понял и в свою очередь обвинил Скороход в коррупции.

Давид Арахамия

"Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги (за решение вопроса, - прим. ред. ), то это факт", - отметил нардеп.

Кто такой Алексей Алякин?

Алексей Алякин – гражданский муж Анны Скороход, экс-гражданин России.

Алексей Алякин

В 2013 г. получил украинское гражданство, в 2018 г. был его лишен. В этом же году СБУ провела первое задержание Алякина по запросу России, однако позже мужчина вышел на свободу. 14 ноября 2019 г. подозреваемый был вновь задержан правоохранителями.

В чем его обвиняют?

Алексей Алякин обвиняется в мошенничестве.

Анкета на сайте Интерпола

По данным источников, он является человеком олигарха Павла Фукса, которого связывают с аферой по возведению московского долгостроя Sky House.

Напомним, Тимошенко ушла в оппозицию против "Слуги народа" - ВИДЕО.