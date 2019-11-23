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Трускавец-2: "Слуга народа" пошлет своих депутатов в школу

10:38
Трускавец-2: "Слуга народа" вернет школу депутата - фото 1
Трускавец-2: "Слуга народа" вернет школу депутата

После феерической победы на выборах в Раду, для новоиспеченных "слуг народа" организовали т. н. школу депутата. Но как оказалось, толку от этого было мало. Желая упредить новые "косяки", Команда Зе решила устроить новые курсы для своих нардепов.

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Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать „Трускавец-2“ где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – прим. ред.) и пункт о декларировании", - рассказал политик.

Трускавец-2: 'Слуга народа' пошлет своих депутатов в школу - фото 191744
Александр Корниенко
Напомним, что т.н "трускавецкая школа депутата" уже давно стала притчей во языцех. Во время ее занятий учеников попросили найти оленя, поскакать на одной ноге и совершать прочие, не совсем понятные действия. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать легенды.

И как будто этого было мало, "Слуга народа" решила организовать еще одни, дополнительные курсы для своих депутатов. Больше читайте по ссылке.

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