Трускавец-2: "Слуга народа" пошлет своих депутатов в школу

Трускавец-2: "Слуга народа" вернет школу депутата

После феерической победы на выборах в Раду, для новоиспеченных "слуг народа" организовали т. н. школу депутата. Но как оказалось, толку от этого было мало. Желая упредить новые "косяки", Команда Зе решила устроить новые курсы для своих нардепов.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать „Трускавец-2“ где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – прим. ред.) и пункт о декларировании", - рассказал политик.

Александр Корниенко

Напомним, что т.н "трускавецкая школа депутата" уже давно стала притчей во языцех. Во время ее занятий учеников попросили найти оленя , поскакать на одной ноге и совершать прочие, не совсем понятные действия. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать легенды.

И как будто этого было мало, "Слуга народа" решила организовать еще одни, дополнительные курсы для своих депутатов. Больше читайте по ссылке.