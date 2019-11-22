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Нардепа-насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"

13:00
Арахамии нужно лишь оформить решение по Иванисову - фото 1
Арахамии нужно лишь оформить решение по Иванисову

В пятницу, 22 ноября, народного избранника Романа Иванисова, который по малолетству отсиживал в колонии за групповое изнасилование девушки, лишили возможности носить фирменный значок "Зе команды". Правда, в партии парламентарий по-прежнему остается.

Об исключении Романа Иванисова из фракции объявил сегодня руководитель парламентского представительства Зе команды Давид Арахамия.

Нардеп Иванисов участвовал в групповом изнасиловании (ФОТО)

По его словам, теперь соратники Зеленского потребуют от Иванисова сложить депутатский мандат. Правда, некогда осужденный вполне может ослушаться коллег, поскольку нигде на законодательном уровне подобное не прописано.

- Иванисова мы его сегодня исключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут, - отметил Арахамия утром.

Как известно из материалов уголовного дела нардепа, 31 августа 1995 года один из друзей предложил компании малолетних мажоров покататься на машине своего отца. В их числе был и Иванисов. По дороге изверги похитили девушку, которую насиловали по очереди. Будущий нардеп при этом сначала удовлетворил страсть в извращенной форме, а потом постарался изнасиловать, но не сумел по причине мужского бессилия.

За содеянное ему сначала впаяли 3,5 года. Затем - скостили год, но сидеть долго будущему нардепу с влиятельным папашей не пришлось. Насильника помиловал президент Кучма.

Когда же об этих строках в биографии стало известно не руководству "Слуги народа", а широкому кругу общественности, Владимир Зеленский не стал записывать видеообращения с криками "вийди звідси, гвалтівник", а топы партии лишь ограничивались заявлениями типа "отстраним до подтверждения фактов". Не помогало изменить их точку зрения и признания Рябошапки в том, что нардеп сидел. Для сохранения Иванисову места под солнцем даже выставили генпрокурора идиотом.

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Роман Иванисов Давид Арахамия Руслан Рябошапка Верховна Рада уголовное дело суд Новости Украина Партия Слуга народа
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