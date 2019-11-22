Нардепа-насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"

Арахамии нужно лишь оформить решение по Иванисову

В пятницу, 22 ноября, народного избранника Романа Иванисова, который по малолетству отсиживал в колонии за групповое изнасилование девушки, лишили возможности носить фирменный значок "Зе команды". Правда, в партии парламентарий по-прежнему остается.

Об исключении Романа Иванисова из фракции объявил сегодня руководитель парламентского представительства Зе команды Давид Арахамия.

По его словам, теперь соратники Зеленского потребуют от Иванисова сложить депутатский мандат. Правда, некогда осужденный вполне может ослушаться коллег, поскольку нигде на законодательном уровне подобное не прописано.

- Иванисова мы его сегодня исключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут, - отметил Арахамия утром.

Как известно из материалов уголовного дела нардепа, 31 августа 1995 года один из друзей предложил компании малолетних мажоров покататься на машине своего отца. В их числе был и Иванисов. По дороге изверги похитили девушку, которую насиловали по очереди. Будущий нардеп при этом сначала удовлетворил страсть в извращенной форме, а потом постарался изнасиловать, но не сумел по причине мужского бессилия.

За содеянное ему сначала впаяли 3,5 года. Затем - скостили год, но сидеть долго будущему нардепу с влиятельным папашей не пришлось. Насильника помиловал президент Кучма.

Когда же об этих строках в биографии стало известно не руководству "Слуги народа", а широкому кругу общественности, Владимир Зеленский не стал записывать видеообращения с криками "вийди звідси, гвалтівник", а топы партии лишь ограничивались заявлениями типа "отстраним до подтверждения фактов". Не помогало изменить их точку зрения и признания Рябошапки в том, что нардеп сидел. Для сохранения Иванисову места под солнцем даже выставили генпрокурора идиотом.