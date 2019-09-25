Владимир Зеленский Дональд Трамп Сергей Князев война на Донбассе

Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО

13:20
Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО - фото 1
Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО

Экс-нардеп Антон Геращенко стал заместителем главы МВД Арсена Авакова.

В МВД нашли замену Князеву - СМИ

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Антона Геращенко - назначили заместителем министра МВД", - написал политик в Facebook.

Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО - фото 188414

По данным источников, новоиспеченный зам будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности МВД и его взаимодействием с ВРУ.

Для справки

Антон Геращенко (род. 1979) – украинский политик. Родился и рос в Харькове. В 2000 г. окончил Харьковский экономический факультет, через два года был избран в Харьковский горсовет.

Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО - фото 188416

Пять лет (2005-2010 гг.) занимал должность главы Красноградской райгосадминистрации. В 2014 г. назначен внештатным советником главы МВД Арсена Авакова. 25 сентября 2019 г. получил повышение и стал заместителем министра внутренних дел.

Напомним, полиции урежут полномочия – Гончарук.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Антон Геращенко МВД Арсен Аваков Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В МВД нашли замену Князеву - СМИ - фото 1
В МВД нашли замену Князеву. Кто же это?
12:18
Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО
11:50
Зеленский рассказал о "той самой" беседе с Трампом - фото 1
Зеленский рассказал о "той самой" беседе с Трампом
11:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
Вчера, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...