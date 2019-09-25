Антон Геращенко получил неожиданное повышение - ФОТО
Экс-нардеп Антон Геращенко стал заместителем главы МВД Арсена Авакова.
Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Антона Геращенко - назначили заместителем министра МВД", - написал политик в Facebook.
По данным источников, новоиспеченный зам будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности МВД и его взаимодействием с ВРУ.
Для справки
Антон Геращенко (род. 1979) – украинский политик. Родился и рос в Харькове. В 2000 г. окончил Харьковский экономический факультет, через два года был избран в Харьковский горсовет.
Пять лет (2005-2010 гг.) занимал должность главы Красноградской райгосадминистрации. В 2014 г. назначен внештатным советником главы МВД Арсена Авакова. 25 сентября 2019 г. получил повышение и стал заместителем министра внутренних дел.
Напомним, полиции урежут полномочия – Гончарук.