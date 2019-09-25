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В МВД нашли замену Князеву. Кто же это?

12:18
В МВД нашли замену Князеву - СМИ - фото 1
В МВД нашли замену Князеву - СМИ

Намедни глава Нацполиции Украины Сергей Князев подал в отставку. В связи с этим возникает вопрос: кто его заменит? Предположительно, замглавы НП Игорь Клименко.

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Об этом в Facebook сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"МОЛНИЯ! МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал политик.

В МВД нашли замену Князеву. Кто же это? - фото 188404

Для справки

Игорь Клименко – генерал полиции третьего ранга. Обучался в Харьковском военном университете, Одесском государственном университете и Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

До 1997 г. служил в ракетной воинской части. В том же году устроился работать в органы МВД. Принимал участие в миротворческой операции на территории Югославии и в АТО.

В 2017 г. назначен замом главы НПУ Сергея Князева. 25 сентября 2019 г. возглавил Национальную полицию Украины.

В МВД нашли замену Князеву. Кто же это? - фото 188405

Игорь Клименко

Вступив на должность, Клименко назвал свои первоочердные задачи.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - заявил генерал.

В МВД нашли замену Князеву. Кто же это? - фото 188420

Напомним, что в сентябре 2019 г. разгорелся громкий скандал: экс-жена Сергея Князева попыталась вывезти за границу около 650 тыс. евро, однако ее задержали пограничники.

В полиции попытались оправдаться, но безуспешно. 24 сентября Сергей Князев подал в отставку.

Напомним, полиции урежут полномочия – Гончарук.

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полиция Сергей Князев МВД Алексей Гончаренко Новости Украина
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