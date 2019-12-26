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Зверобой написала заявление на Трубу. В чем он замешан?

15:40
Зверобой написала заявление на Трубу. Названа причина - фото 1
Зверобой написала заявление на Трубу. Названа причина

Военнослужащая Маруся Зверобой написала заявление на главу ГБР Романа Трубу.

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Об этом она заявила в интервью СМИ после допроса в бюро.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (с обыском, – прим. ред.) с определением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", - заявила Зверобой.

Как уточнил адвокат подозреваемой, со стороны главы ГБР имел место служебный подлог (ст. 366 УКУ).

Как бы там ни было, но Роману Трубе осталось недолго занимать свое кресло. 3 декабря 2019 г. Верховная Рада приняла закон о реорганизации ГБР, предусматривающий проведение конкурса о назначении нового главы бюро.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

26 ноября ГБР заявило о подготовке подозрения Софии Фединой. 28 ноября очередь дошла и до Маруси Зверобой: правоохранители вломились к ней в дом и провели обыск.

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Маруся Зверобой ГБР Роман Труба Новости Украина
Украинская правда
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