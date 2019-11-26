В ГБР подготовили подозрение нардепу Федине из-за "угроз Зеленскому"

Федину хотят лишить неприкосновенности

Во вторник, 26 ноября, сотрудники государственного бюро расследований отчитались о продвижении в уголовном деле по преследованию народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, а также волонтера Маруси Зверобой.

Парламентария от партии Петра Порошенко вместе с прославленной участницей войны на Донбассе могут посадить из-за того, что они в ходе стрима в соцсети обсуждали новость о поездке Зеленского к добровольцам в Золотое.

Тогда и Федина сказала о том, что лидера Зе команды "кто-то когда-то подорвет":

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством".

Тем не менее, "Слуги народа" мгновенно раздули из этого скандал, обвинив нардепа и согласившуюся с ней волонтера в угрозах президенту убийством.

Нардеп из Зе команды Александр Качура накатал заяву в ГБР, где любят вести уголовные дела против представителей старого и нового состава БПП, а следователи быстренько оформили все в производство.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - отметили сегодня в пресс-центре ГБР.