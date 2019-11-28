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У Порошенко прокомментировали обыски у Зверобой

18:20
У Порошенко прокомментировали обыски у Зверобой - фото 1
У Порошенко прокомментировали обыски у Зверобой

В четверг, 28 ноября, следователи ГБР проникли внутрь жилья волонтерки Маруси Зверобой и провели обыск. У Петра Порошенко поспешили отреагировать на инцидент.

В ГБР подготовили подозрение нардепу Федине из-за "угроз Зеленскому"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт "ЕС".

"Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации", - заявили в политсиле.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

26 ноября ГБР заявило о подготовке подозрения Софии Фединой. 28 ноября очередь дошла и до Маруси Зверобой: правоохранители вломились к ней в дом и провели обыск.

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Маруся Зверобой ГБР Европейская Солидарность Новости Украина
Без табу
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