Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Рада поддержала увольнение Трубы. Что изменится?

12:47
Рада выступила за увольнение Трубы. Что изменится? - фото 1
Рада выступила за увольнение Трубы. Что изменится?

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о реорганизации ГБР, предусматривающий проведение конкурса о назначении нового главы бюро. Законопроект поддержали 250 нардепов.

Комитет Рады поддержал перезапуск ГБР с увольнением Трубы

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно принятому закону, в течении следующих 30 дней ВРУ и Кабмин должны определиться со своими представителями для конкурсной комиссии, которая и определит будущего главу ГБР. Участие премьер-министра в этом процессе полностью исключается.

Рада поддержала увольнение Трубы. Что изменится? - фото 192216

После избрания подходящего кандидата, новый глава бюро назначается президентом Украины.

Кроме того нормативно-правовой акт предусматривает расширение полномочий директора ГБР: последний получает право на самостоятельное назначение и увольнение своих заместителей.

Отметим, что в этот же день правоохранители задержали Игоря Щербину - "правую руку" нынешнего главы ГБР Романа Трубы. Тот подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Президент Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией и призвал нардепов поддержать реформу ГБР.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Роман Труба Новости Украина Верховна Рада
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Цемаха объявили в розыск. Что известно? - фото 1
Цемаха объявили в розыск. Что известно?
14:40
"Правую руку" Трубы словили на взятке. Зеленский бьет тревогу - фото 1
"Правую руку" Трубы схватили на взятке. Зеленский бъет тревогу
11:30
Зарабатывает в Крыму: комик "Квартал 95" влип в громкий скандал - фото 1
Зарабатывает в Крыму: комик "Квартала" влип в громкий скандал
10:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...