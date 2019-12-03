Рада поддержала увольнение Трубы. Что изменится?

Рада выступила за увольнение Трубы. Что изменится?

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о реорганизации ГБР, предусматривающий проведение конкурса о назначении нового главы бюро. Законопроект поддержали 250 нардепов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно принятому закону, в течении следующих 30 дней ВРУ и Кабмин должны определиться со своими представителями для конкурсной комиссии, которая и определит будущего главу ГБР. Участие премьер-министра в этом процессе полностью исключается.

После избрания подходящего кандидата, новый глава бюро назначается президентом Украины.

Кроме того нормативно-правовой акт предусматривает расширение полномочий директора ГБР: последний получает право на самостоятельное назначение и увольнение своих заместителей.

Отметим, что в этот же день правоохранители задержали Игоря Щербину - "правую руку" нынешнего главы ГБР Романа Трубы. Тот подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Президент Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией и призвал нардепов поддержать реформу ГБР.