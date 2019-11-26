"Изнасилование - законно": Федина отреагировала на дело ГБР

"Изнасилование - законно": Федина отреагировала на дело ГБР

Во вторник, 26 ноября, ГБР заявило о подготовке подозрения нардепу от "Европейской солидарности" Софии Фединой. Политик поспешила отреагировать на действия правоохранителей.

Свое мнение она написала в Facebook.

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы- законно, изнасилование – законно, участие в антимайданах - похвально, преследования и пренебрежение к военным - законно, зачистка дел Майдана - законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах-похвально, кнопкодавство-похвально", - сыронизировала Федина и сделала заключение.

"Вам решать, в каком государстве жить", - подчеркнула нардеп.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.