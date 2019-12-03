Зверобой снова вызовут на допрос. Названа причина

Зверобой снова вызовут на допрос. Названа причина

Ветерана АТО Марусю Зверобой снова вызовут на допрос в ГБР.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря бюро Анжелику Иванову.

"Она (Маруся Зверобой – прим. ред.) была в здании подержанного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий", - заявил пресс-секретарь ГБР.

Отметим, что Зверобой и вправду не явилась на допрос к следователю ГБР, но по обоснованной причине. По ее словам, в повестке бюро не был определен ее статус, поэтому ей не совсем ясно, о каком именно следственном действии шла речь.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

26 ноября ГБР заявило о подготовке подозрения Софии Фединой. 28 ноября очередь дошла и до Маруси Зверобой: правоохранители вломились к ней в дом и провели обыск.