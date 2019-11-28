Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

"Отдай телефон, сломаю дверь": ГБР вместе с "Альфой" пришла к Марусе Зверобой (ВИДЕО)

10:40
К Марусе Зверобой пришли с обысками - фото 1
К Марусе Зверобой пришли с обысками

Утром в четверг, 28 ноября, следователи государственного бюро расследований начали ломиться в дом к волонтеру и ветерану войны на Донбассе Марусе Зверобой, которая якобы "угрожала президенту Владимиру Зеленскому".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама активистка, которая стараниями Зе команды стала фигурантом уголовного преследования вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой.

В ГБР подготовили подозрение нардепу Федине из-за "угроз Зеленскому"

Зверобой выложила видеозапись того, как в ее квартиру щимятся ГБРовцы и вооруженные бойцы "Альфы". Волонтер хотела вызывать на место своего адвоката, поэтому отказывалась пускать правоохранителей в жилье. Впрочем, подчиненные Трубы угрожали выломать ей двери, если та не откроет добровольно.

В итоге работники бюро проникли внутрь, передали Зверобой постановление суда о проведении обыска. После чего забрали у активистки мобильный телефон. Именно его и хотели изъять для проведения следствия.

Смотрите видео обыска у Маруси Зверобой онлайн:

Напомним, уголовное дело против Зверобой и Фединой открыли после того, как они в ходе стрима в соцсети обсуждали новость о поездке Зеленского к добровольцам в Золотое. Правда, сделали это без должного уважения к президенту и даже заявили о том, что в случае возможной сдачи Украины "его кто-то подорвет".

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уголовное дело Зверобой София Федина ГБР Новости
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