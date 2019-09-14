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"Золотой вагон" Укрзализныци: "слуга народа" вляпался в скандал – ФОТО

12:26
"Золотой вагон" Укрзализныци: "слуга народа" вляпался в скандал – ФОТО - фото 1
"Золотой вагон" Укрзализныци: "слуга народа" вляпался в скандал – ФОТО

В субботу, 14 сентября, «слуга народа» Александр Дубинский анонсировал выход сюжета о золотом вагоне главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Но не обошлось без скандала.

"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО

"Репортаж из личного вагона главы Укрзализныци Евгения Кравцова. Приписка Днепровская ж/д"- написал нардеп в Facebook.

'Золотой вагон' Укрзализныци: 'слуга народа' вляпался в скандал – ФОТО - фото 187755

Однако герой выпуска Евгений Кравцов пошел на опережение и объяснил, что за вагон заснял Дубинский.

'Золотой вагон' Укрзализныци: 'слуга народа' вляпался в скандал – ФОТО - фото 187757

"Узнал из Facebook, что у меня есть "личный" вагон. В позолоте и с люстрой, как в Верховной Раде. Вас ввели в заблуждение. Это вагон-салон. Строительства 2006 года. Вагон коммерческий и его можно арендовать. Не знали? Рассказываю: здесь на сайте ссылки, описание и фото", - заявил Кравцов и попросил Дубинского вести себя поприличнее.

'Золотой вагон' Укрзализныци: 'слуга народа' вляпался в скандал – ФОТО - фото 187758

на будущее: Не обязательно в депо и приходить с охранниками и повышать голос на женщин-проводниц. Народных депутатов в депо пускают по удостоверению", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Пройдя по ссылке, любой желающий и вправду может ознакомиться с немалым выбором вагонов-салонов. Элитный состав включает в себя кухню, просторную спальню-купе и большой зал, оснащенный видео- и аудиотехникой.

Цена вопроса: 1 вагон = 11 билетов для взрослых в двухместном купе "СВ".

В то же время отметим, что несмотря на оправдания, компания Кравцова на сегодняшний день замешана в целом ряде коррупционных скандалов.

С другой стороны, это не оправдывает действия Александра Дубинского, у которого сложились довольно сложные отношения с разными представителями украинского политикума (от Супрун до Филатова – прим. ред.).

Напомним, не ГЕЙ: "слугу народа" оправдали за любовь – ФОТО.

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