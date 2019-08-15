"Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа"

"Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа"

Мэр Днепра Борис Филатов жестко высказался по поводу нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. А все из-за скандального моста.

Как наверняка помнит читатель, Борис Филатов и Владимир Зеленский заключили пари о скором завершении строительства Нового моста в Днепра.

К дискуссии подключился и Александр Дубинский.

"Мэр Днепра выполнил еще одно свое обязательство))) Прокуратурою Дніпропетровської області перевіряються факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі. Я к вечеру покажу вам фотографии этого "ремонта" и применяемых при нем новых технологий. Потому что это штото. "Любовь к стране начинается с любви к городу и родным людям". Б. Филатов. Где Б - это профессия ", - написал он в Facebook.

Однако такая критика очень не понравилась градоначальнику.

Александр Дубинский в образе

"Ж*па, ты пиз*и, пиз*и. Я подожду. Если ты об*ос, отпустил бороду, то это не значит, что стал мужчиной и человеком. У меня память хорошая...", - написал Дубинскому в "личку" Филатов.

Тот не смутился и ответил шуткой.

"Борис Альбертович, память Вам обязательно пригодится на допросах. Берегите ее. И не будьте же таким ранимым при таких объемах освоения бюджетных средств".

Отметим, что по мосту "Зеленского-Филатова" и вправду открыли дело. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.