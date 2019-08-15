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"Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа"

09:29
"Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа" - фото 1
"Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа"

Мэр Днепра Борис Филатов жестко высказался по поводу нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. А все из-за скандального моста.

Модель оголится для мэра Днепра. "Виноват" Зеленский - ФОТО

Как наверняка помнит читатель, Борис Филатов и Владимир Зеленский заключили пари о скором завершении строительства Нового моста в Днепра.

К дискуссии подключился и Александр Дубинский.

'Ж ..па': мэр Днепра жестко унизил 'слугу народа' - фото 185949

"Мэр Днепра выполнил еще одно свое обязательство))) Прокуратурою Дніпропетровської області перевіряються факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі. Я к вечеру покажу вам фотографии этого "ремонта" и применяемых при нем новых технологий. Потому что это штото. "Любовь к стране начинается с любви к городу и родным людям". Б. Филатов. Где Б - это профессия ", - написал он в Facebook.

Однако такая критика очень не понравилась градоначальнику.

'Ж ..па': мэр Днепра жестко унизил 'слугу народа' - фото 185953

Александр Дубинский в образе

"Ж*па, ты пиз*и, пиз*и. Я подожду. Если ты об*ос, отпустил бороду, то это не значит, что стал мужчиной и человеком. У меня память хорошая...", - написал Дубинскому в "личку" Филатов.

'Ж ..па': мэр Днепра жестко унизил 'слугу народа' - фото 185951

Тот не смутился и ответил шуткой.

"Борис Альбертович, память Вам обязательно пригодится на допросах. Берегите ее. И не будьте же таким ранимым при таких объемах освоения бюджетных средств".

Отметим, что по мосту "Зеленского-Филатова" и вправду открыли дело. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.

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Партия Слуга народа Борис Филатов Днепр Новости Украина
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