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3 тыс. за полотенце: "Укрзализныця" вляпалась в громкий скандал

13:25
3 тыс. за полотенце: "Укрзализныця" вляпалась в громкий скандал - фото 1
3 тыс. за полотенце: "Укрзализныця" вляпалась в громкий скандал

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци вляпался в громкий коррупционный скандал. Как сообщает "Залізниця без корупції", "УЗ" потратит 1,53 млн грн. на 200 вышиванок и 200 "рушників".

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Особой остроты этой истории придает тот факт, что поставщиком всех рубашек является ​​ООО "Скорвеус", которая была основана лишь несколько месяцев назад.

Каким-то чудом "УЗ" не испугалась кусающих цент, несмотря на расценки компании "Торговый Дом Эней", которая предлагала цену в три раза ниже (!). "Энею" октазали. Будто бы из-за проблем с документами.

3 тыс. за полотенце: 'Укрзализныця' вляпалась в громкий скандал - фото 185263

Таким образом, ПАТ оформила очень "выгодное" предложение: одна вышиванка обошлась всего лишь в 4 тысячи 100 гривен.

Что касается рушників, то там тоже не все гладко. ООО "ТК-Домашний Текстиль" заломила за 200 полотенец 711 тыс. грн ( 3,6 тыс. грн. – штука). Как вы догадались, их тоже можно было приобрести по более низкой цене.

На одном из сайтов этнопродукции, самый дорогой "рушник" стоит не больше 1115 грн.

3 тыс. за полотенце: 'Укрзализныця' вляпалась в громкий скандал - фото 185262

 

Напомним, Украина запретит поезда в Россию: Омелян назвал дату.

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вышиванка Укрзализныця Коррупция Новости Украина
Залізниця без корупції
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