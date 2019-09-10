"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО

"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО

28- летний "Слуга народа" Александр Горенюк приехал в Раду на велосипеде. Таким образом молодой депутат ненароком скосплеил героя Владимира Зеленского из известного сериала.

Об этом сообщают СМИ.

Предположительно, народный избранник прибыл на работу на электровелосипеде Xiaomi Qicycle Bike, который можно приобрести за 17 тыс. грн.

Стоит отметить, что Горенюк не единстенный политик, который добирался на работу столь простым способом. Ранее на велосипедах были замечены нардеп Олег Ляшко (на тот момент - прим. ред.) и мэр Киева Виталий Кличко.

А вот у Владимира Зеленского с этим что-то не задалось. Правда, со временем он все же оправдался за свой кортеж и отсутствие велосипеда. Как оказалось, всему виной вопросы безопасности.

Напомним, Зеленский сидит на таблетках. Известно каких.