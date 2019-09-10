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"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО

12:30
"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО - фото 1
"Слуга народа" ярко скосплеил Зеленского - ФОТО

28- летний "Слуга народа" Александр Горенюк приехал в Раду на велосипеде. Таким образом молодой депутат ненароком скосплеил героя Владимира Зеленского из известного сериала.

Зеленский усилил свой кортеж – ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

Предположительно, народный избранник прибыл на работу на электровелосипеде Xiaomi Qicycle Bike, который можно приобрести за 17 тыс. грн.

'Слуга народа' ярко скосплеил Зеленского - ФОТО - фото 187412

Стоит отметить, что Горенюк не единстенный политик, который добирался на работу столь простым способом. Ранее на велосипедах были замечены нардеп Олег Ляшко (на тот момент - прим. ред.) и мэр Киева Виталий Кличко.

'Слуга народа' ярко скосплеил Зеленского - ФОТО - фото 187413

А вот у Владимира Зеленского с этим что-то не задалось. Правда, со временем он все же оправдался за свой кортеж и отсутствие велосипеда. Как оказалось, всему виной вопросы безопасности.

Напомним, Зеленский сидит на таблетках. Известно каких.

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