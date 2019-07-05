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Не ГЕЙ: "слугу народа" оправдали за любовь – ФОТО

Вчера, 22:51
Не ГЕЙ: одного из слуг народа «оправдали» за любовь – ФОТО - фото 1
Не ГЕЙ: одного из слуг народа «оправдали» за любовь – ФОТО

Не успел журналист Александр Дубинский податься в депутаты, как на него полился целый шквал критики. Порой причудливой формы.

У Зеленского проведут чистки. Кто пострадает?

Более приличное слово для описание вот этого сложно подобрать. Встречайте, не всех улицах Киева.

Не ГЕЙ: 'слугу народа' оправдали за любовь – ФОТО - фото 183837

Антиагитационный борд нарисован в стиле "Слуги народа". Только текст немного грустный (или веселый?).

Отметим, что агитация в виде подписи «не гей» встречалась в столице и ранее, только в отношении других политиков. Думаю, многие киевляне помнят месседжи вроде "Литвин не гей" (Владимир Литвин – экс-спикер Рады) или "Пилипишин не гей" ( Виктор Пилипишин – экс-нардеп ВРУ).

А пока кто-то высняет ориентацию Дубинского, у Слуги народа назрели другие, более важные проблемы. Так, зеленого кандидата Александра Куницкого внесли в списки "Миротворца".

По данным источников, основанием для "санкций" стало двойное гражданство политика и возможное сотрудничество с спецслужбами РФ.

Как заявил сам "Миротворец", включение кандидата в "черный" список правоохранительные органы должны воспринять как заявление о преступлении. Больше читайте здесь.

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