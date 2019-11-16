Жители "ЛНР" скоммуниздили лавочку у моста в Станице Луганской – ВИДЕО
Жители "ЛНР" украли новую лавочку, которая находилась на месте возведения нового моста в Станице Луганской.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
На опубликованном видеофрагменте видно, как несколько мужчин, пришедших с оккупированной стороны, спускаются под мост, берут лавочку и протаскивают ее через строительный объект. Где на данный момент находится украденное - неизвестно.
Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства моста в пункте разграничения Станица Луганская. Но не обошлось без скандалов. Буквально через неделю после заявления гаранта кто-то поснимал флаги Украины в Станице Луганской. Сеть буквально разорвало от ярости. Позже наши стяги все же запестрели в этом населенном пункте. Но не обошлось без огромной ложки дегтя.
Однако все эти эксцессы не остановили разведение войск и лидеры враждующих стран готовятся к встрече в нормандском формате.