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Жители "ЛНР" скоммуниздили лавочку у моста в Станице Луганской – ВИДЕО

16:30
Жители «ЛНР» скоммуниздили лавочку у моста в Станице Луганской – ВИДЕО - фото 1
Жители «ЛНР» скоммуниздили лавочку у моста в Станице Луганской – ВИДЕО

Жители "ЛНР" украли новую лавочку, которая находилась на месте возведения нового моста в Станице Луганской.

Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине. Что произошло?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

На опубликованном видеофрагменте видно, как несколько мужчин, пришедших с оккупированной стороны, спускаются под мост, берут лавочку и протаскивают ее через строительный объект. Где на данный момент находится украденное - неизвестно.

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства моста в пункте разграничения Станица Луганская. Но не обошлось без скандалов. Буквально через неделю после заявления гаранта кто-то поснимал флаги Украины в Станице Луганской. Сеть буквально разорвало от ярости. Позже наши стяги все же запестрели в этом населенном пункте. Но не обошлось без огромной ложки дегтя.

Однако все эти эксцессы не остановили разведение войск и лидеры враждующих стран готовятся к встрече в нормандском формате.

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Станица Луганская мост "ЛНР" Новости Украина
Без табу
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