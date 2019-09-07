В Станице Луганской сняли украинские флаги. Сеть разорвало от ярости - ФОТО

В Станице Луганской сняли украинские флаги. Сеть лютует - ФОТО

В Станице Луганской сняли флаги Украины.

Об этом сообщают пользователи сети.

"Станично-Луганский район. Балалайку вам, а не прапоры! На территории станичанской земли государственные флаги Украины провисели ровно три дня! Прапоры все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы!", - написала Света Светикова в Facebook.

Выложенные фото вызвали целую бурю в сети. В общем, смотрите сами.

Напомним, что в конце июня ОБСЕ заявила об отводе войск ВСУ и террористов. Однако хлебное перемирие продлилось недолго: боевики нарушили договоренности.

Владимир Зеленский попытался урегулировать ситуацию во время переговоров с Путиным и западными лидерами, но дальше обещаний нормандского формата дело не сдвинулось.

Напомним, в Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО.