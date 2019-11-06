В Станице Луганской запестрели русские флаги. Что творится?

В Золотом запестрели русские флаги. Что творится?

Намедни пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала ничем не примечательный пост с фото из Станицы Луганской. Однако дьявол сокрылся в деталях.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"После вывода войск ведется строительство моста в Станице-Луганской", - написала Мендель в Twitter.

На первый взгляд пост не содержит в себе ничего особенного, однако присмотревшись в заднему плану на фото можно заметить российские флаги.

Пользователи сети не стали скрывать эмоций.

Напомним, на днях депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое Луганской области. Украина поспешила отреагировать на инцидент.

Также мы писали, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии.