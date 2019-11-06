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В Станице Луганской запестрели русские флаги. Что творится?

11:42
В Золотом запестрели русские флаги. Что творится? - фото 1
В Золотом запестрели русские флаги. Что творится?

Намедни пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала ничем не примечательный пост с фото из Станицы Луганской. Однако дьявол сокрылся в деталях.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"После вывода войск ведется строительство моста в Станице-Луганской", - написала Мендель в Twitter.

В Станице Луганской запестрели русские флаги. Что творится? - фото 190752

На первый взгляд пост не содержит в себе ничего особенного, однако присмотревшись в заднему плану на фото можно заметить российские флаги.

В Станице Луганской запестрели русские флаги. Что творится? - фото 190753

Пользователи сети не стали скрывать эмоций.

В Станице Луганской запестрели русские флаги. Что творится? - фото 190754

Напомним, на днях депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое Луганской области. Украина поспешила отреагировать на инцидент.

Также мы писали, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии.

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Луганская область АТО Юлия Мендель Новости Украина
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