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Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине. Что произошло?

21:00
Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине. Что произошло? - фото 1
Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине. Что произошло?

В четверг, 24 октября, боевики "ЛДНР" обстреляли работников КП "Лугансквода", проводивших работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская".

Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай", - говорится в источнике.

Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине. Что произошло? - фото 190095

В результате обстрела ранения получили два гражданских лица. О других жертвах пока не сообщается.

"Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - заявили в ООС.

Напомним, что согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ "формулы Штайнмайера".

 

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