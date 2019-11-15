Названа дата встречи "Нормандской четверки" - России не отвертеться
После долгих увиливаний русских и переносов все-таки назначена точная дата проведения саммита "Нормандской четверки".
Главы Украины, Германии, Франции и России должны встретиться 9 декабря 2019.
Эту информацию подвердил президент Зеленский, канцлер Ангела Меркель, а также администрация президента Франции Макрона.
Президент Зеленский рассказал детали предстоящей встречи:
Встреча состоится в Париже, что не совсем Нормандия, но рядом.
В России пока информацию не подтверждали, однако теперь русским просто некуда деваться. Если они в очередной раз будут увиливать и пытаться оттянуть дату встречи - их обвинят в срыве переговоров и за саботаж могут быть наложены новые санкции.
Отметим, что накануне Путин пытался шантажировать всех возможным срывом переговоров и желал навязать свои "хотелки" по оккупированному Донбассу, также ситуации вокруг газовых переговоров. Однако был осажен и поставлен на место.
В настоящее время Украина выполнила условия по разведению войск в нескольких секторах на Донбассе и заявила о готовности к переговорам. Таким образом, оккупанты были лишены возможности обвинять украинскую сторону в чем-либо.