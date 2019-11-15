Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Названа дата встречи "Нормандской четверки" - России не отвертеться

18:30
Украина добилась организации встречи Нормандской четверки - фото 1
Украина добилась организации встречи Нормандской четверки

После долгих увиливаний русских и переносов все-таки назначена точная дата проведения саммита "Нормандской четверки".

Главы Украины, Германии, Франции и России должны встретиться 9 декабря 2019.

Зеленский рассказал о подготовке к встрече "нормандской четверки"

Эту информацию подвердил президент Зеленский, канцлер Ангела Меркель, а также администрация президента Франции Макрона.

Президент Зеленский рассказал детали предстоящей встречи:

Встреча состоится в Париже, что не совсем Нормандия, но рядом.

В России пока информацию не подтверждали, однако теперь русским просто некуда деваться. Если они в очередной раз будут увиливать и пытаться оттянуть дату встречи - их обвинят в срыве переговоров и за саботаж могут быть наложены новые санкции.

Отметим, что накануне Путин пытался шантажировать всех возможным срывом переговоров и желал навязать свои "хотелки" по оккупированному Донбассу, также ситуации вокруг газовых переговоров. Однако был осажен и поставлен на место.

В настоящее время Украина выполнила условия по разведению войск в нескольких секторах на Донбассе и заявила о готовности к переговорам. Таким образом, оккупанты были лишены возможности обвинять украинскую сторону в чем-либо.

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