Названа дата встречи "Нормандской четверки" - России не отвертеться

Украина добилась организации встречи Нормандской четверки

После долгих увиливаний русских и переносов все-таки назначена точная дата проведения саммита "Нормандской четверки".

Главы Украины, Германии, Франции и России должны встретиться 9 декабря 2019.

Эту информацию подвердил президент Зеленский, канцлер Ангела Меркель, а также администрация президента Франции Макрона.

Президент Зеленский рассказал детали предстоящей встречи:

Встреча состоится в Париже, что не совсем Нормандия, но рядом.

В России пока информацию не подтверждали, однако теперь русским просто некуда деваться. Если они в очередной раз будут увиливать и пытаться оттянуть дату встречи - их обвинят в срыве переговоров и за саботаж могут быть наложены новые санкции.

Отметим, что накануне Путин пытался шантажировать всех возможным срывом переговоров и желал навязать свои "хотелки" по оккупированному Донбассу, также ситуации вокруг газовых переговоров. Однако был осажен и поставлен на место.

В настоящее время Украина выполнила условия по разведению войск в нескольких секторах на Донбассе и заявила о готовности к переговорам. Таким образом, оккупанты были лишены возможности обвинять украинскую сторону в чем-либо.