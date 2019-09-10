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В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО

18:30
В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО - фото 1
В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО

Намедни на линии разграничения Станица Луганская исчезли украинские флаги. И это очень не понравилось украинцам. К счастью, зрада продержалась недолго.

В Станице Луганской сняли украинские флаги. Сеть разорвало от ярости - ФОТО

Об этом написал блогер Анатолий Штефан в Facebook.

В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО - фото 187397

"Надеюсь виновные за такие действия, те кто дал команду снять, понесут ответственность! Слишком большую цену мы платим чтобы именно этот флаг свободно развивался над этой территорией. Станица украинская! Луганск - это Украина!", - отметил офицер ВСУ и добавил несколько ярких фото.

В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО - фото 187398

Напомним, что в конце июня ОБСЕ заявила об отводе войск ВСУ и террористов. Однако хлебное перемирие продлилось недолго: боевики нарушили договоренности.

В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО - фото 187399

Владимир Зеленский попытался урегулировать ситуацию во время переговоров с Путиным и западными лидерами, но дальше обещаний нормандского формата дело не сдвинулось.

Напомним, в Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО.

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Станица Луганская ВСУ АТО флаг Украины Новости Украина
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