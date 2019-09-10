В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО

В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО

Намедни на линии разграничения Станица Луганская исчезли украинские флаги. И это очень не понравилось украинцам. К счастью, зрада продержалась недолго.

Об этом написал блогер Анатолий Штефан в Facebook.

"Надеюсь виновные за такие действия, те кто дал команду снять, понесут ответственность! Слишком большую цену мы платим чтобы именно этот флаг свободно развивался над этой территорией. Станица украинская! Луганск - это Украина!", - отметил офицер ВСУ и добавил несколько ярких фото.

Напомним, что в конце июня ОБСЕ заявила об отводе войск ВСУ и террористов. Однако хлебное перемирие продлилось недолго: боевики нарушили договоренности.

Владимир Зеленский попытался урегулировать ситуацию во время переговоров с Путиным и западными лидерами, но дальше обещаний нормандского формата дело не сдвинулось.

Напомним, в Крыму вывесили флаг Украины – ФОТО, ВИДЕО.