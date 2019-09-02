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В Станице Луганской сняли блокпост боевиков – Зеленский

13:30
В Станице Луганской начали строить мост – Зеленский - фото 1
В Станице Луганской начали строить мост – Зеленский

В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства моста в пункте разграничения Станица Луганская.

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Об этом глава государства заявил на встрече с руководством ВРУ и Кабмина.

"Небольшие есть победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом., и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал президент.

В Станице Луганской сняли блокпост боевиков – Зеленский - фото 186959

Напомним, что в конце июня ОБСЕ заявила об отводе войск ВСУ и сепаратистов. Однако хлебное перемирие продлилось недолго: боевики нарушили договоренности.

Владимир Зеленский попытался урегулировать ситуацию во время переговоров с Путиным и западными лидерами, но дальше обещаний нормандского формата дело не сдвинулось.

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