Жертву изнасилования в Кагарлыке не хотят осматривать медики даже в Обухове

Менты забрали у пострадавшей паспорт

Девушку, которую пытали и насиловали мусора Николай Кузив и Сергей Сулима, отказываются осматривать врачи из родного Кагарлыка и даже из районного центра Обухова. Судя по всему, медики боялись мести ментов.

Об этом написали в очередной раз зашкварившиеся журналисты "Украинской правды", которые опубликовали фамилию и имя жерты нелюдей без каких-либо изменений.

В своем материале работники скандально известного СМИ утверждают, что даже после разглашения инцидента, увольнения всего районного отдела и повышенного внимания к делу со стороны журналистов, местные врачи все же не хотят выполнять свою работу и помогать девушке.

За месяц после случившегося жертва ментов-насильников до сих пор не побывала на осмотре у врачей.

- Я еще не ходила к медикам. Здесь не хотят делать осмотр, ссылаясь на то, что у меня нет для этого соответствующих документов, - рассказала журналистам пострадавшая от рук насильников. - А в полицию я пошла для дачи показаний по делу об ограблении магазина. В нем подозревали мужчину, с которым мы виделись в тот вечер у моего соседа.

Вместо же допроса Кузив устроил девушке ад пыток, надевая противогаз и избивая. Сулима же ее насиловал, а под утро - отпустил из участка. При этом менты забрали у девушки паспорт и идентификационный код.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

В июне 2020 г. следствие изменило квалификацию преступления.