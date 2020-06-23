Изнасилование в Кагарлыке: следователи изменили квалификацию преступления

Насильникам инкриминируют преступление, совершенное по предварительному сговору

Во вторник, 23 июня, стало известно о том, что детективы ГБР и прокуроры убрали из уголовного дела о пытках и изнасиловании девушки ментами пункт о превышении власти и служебных полномочий.

Об этом заявил прокурор Валерий Смирнов, который отметил, что теперь нелюдям Сергею Сулиме и Николаю Кузиву инкриминируют изнасилование и пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

- 365-ю статью переквалифицировали на 127-ю. Это более точная норма, которая отображает объективную и субъективную стороны правонарушения, - отметил обвинитель.

При этом пункт о превышении власти, который, по идее, мог бы стать отягчающим в деле, почему-то убрали из обвинения.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

При этом целый ряд СМИ, освещая этот вопиющий случай, разузнали имя пострадавшей, начали давать его в эфир и даже разнюхивать всевозможные характеристики девушки. Столь эпично проявили себя "плюсы" и другие крупные издания.

Позже копы заявили о том, что весь состав райотдела было решено сократить.