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Нацполиция выделила охрану жертве изнасилования в Кагарлыке

17:10
Нацполиция выделила охрану жертве изнасилования в Кагарлыке - фото 1
Нацполиция выделила охрану жертве изнасилования в Кагарлыке

Национальная полиция Украины выделила личную охрану жертве изнасилования в Кагарлыке.

В день изнасилования в Кагарлыке менты похищали младшую сестру потерпевшей "для следствия"

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Киеве, пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевщины Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевщины", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома.

"Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану", - подчеркнули в НПУ.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

В июне 2020 г. следствие изменило квалификацию преступления.

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Изнасилование в Кагарлыке Национальная полиция охрана Новости Украина
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