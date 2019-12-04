Зеркаль заявила о давлении советника Зеленского

Зеркаль заявила о давлении советника Зеленского

Экс-замминистра МИД Украины Елена Зеркаль заявила о давлении советника Зеленского Андрея Ермака.

Об этом дипломат рассказала в интервью "Новое время".

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Андрей Ермак – прим. ред.) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (в ОПУ – прим. ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - заявила Зеркаль.

Андрей Ермак

Напомним, 28 ноября Елена Зеркаль подала в отставку и поблагодарила всех коллег за сотрудничество. О своем намерении уйти дипломат заявляла еще в августе 2019 г, утверждая, что она "отработала свои задачи".

Как бы там ни было, но руководящий состав МИД потерял довольно ценного сотрудника. Профессионализм Зеркаль осознавали и в Команде Зе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прочил ей мест замглавы своей администрации. Однако позже указ о назначении дипломата был удален с сайта АП.