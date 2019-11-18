Пристайко назвал "замену" Минским соглашениям

Пристайко назвал "альтернативу" Минским соглашениям

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал возможную альтернативу Минским соглашениям.

Об сообщает "РБК-Украина".

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - заявил Пристайко и добавил, что у Команды Зе "есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах".

Отметим, что в "Слуге народа" уже неоднократно заявляли о кабальности Минских соглашений, подчеркивая, что они были навязаны Украине при наступлении российских войск в 2014-2015 гг.

В свою очередь Кремль полагает, что замены "Минску" нет и быть не может и продолжает настаивать на признании Украиной боевиков "ДНР" стороной переговорного процесса.

Напомним, названа дата встречи "Нормандской четверки".