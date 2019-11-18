Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

Пристайко назвал "замену" Минским соглашениям

09:29
Пристайко назвал "альтернативу" Минским соглашениям - фото 1
Пристайко назвал "альтернативу" Минским соглашениям

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал возможную альтернативу Минским соглашениям.

В Украину введут миротворцев?: Пристайко назвал условие

Об сообщает "РБК-Украина".

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - заявил Пристайко и добавил, что у Команды Зе "есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах".

Отметим, что в "Слуге народа" уже неоднократно заявляли о кабальности Минских соглашений, подчеркивая, что они были навязаны Украине при наступлении российских войск в 2014-2015 гг.

В свою очередь Кремль полагает, что замены "Минску" нет и быть не может и продолжает настаивать на признании Украиной боевиков "ДНР" стороной переговорного процесса.

Напомним, названа дата встречи "Нормандской четверки".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Вадим Пристайко ДНР Минские соглашения АТО Новости
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли - СМИ - фото 1
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли (ДОПОЛНЕНО)
13:20
ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно? - фото 1
ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно?
11:30
Путинская марионетка теперь руководит министерство обороны Молдовы - фото 1
В Молдове министерство обороны возглавил фанат "ДНР"
Вчера, 19:34
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
Вчера, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
Вчера, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...