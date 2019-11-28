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Замглавы МИД Зеркаль подала в отставку – ФОТО

17:00
Замглавы МИД Елена Зеркаль подала в отставку – ФОТО - фото 1
Замглавы МИД Елена Зеркаль подала в отставку – ФОТО

В четверг, 28 ноября, замглавы МИД Елена Зеркаль подала в отставку.

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Об этом дипломат написала в Facebook.

"Сегодня я хочу поблагодарить ВСЕМ и КАЖДОМУ, с кем мне пришлось работать на протяжении этих пяти незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! СПАСИБО! Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - заявила Зеркаль и предрекла будущие победы украинской дипломатии.

Замглавы МИД Зеркаль подала в отставку – ФОТО - фото 192011

"Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед !!!", - резюмировала дипломат.

Отметим, что о своем желании уйти в отставку, Зеркаль заявляла еще в августе 2019 г, утверждая, что она "отработала свои задачи". Свое намерение она подтверждала и в более поздних интервью СМИ.

Замглавы МИД Зеркаль подала в отставку – ФОТО - фото 192012

Как бы там ни было, но руководящий состав МИД потерял довольно ценного сотрудника. Профессионализм Зеркаль осознавали и в Команде Зе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прочил ей мест замглавы своей администрации. Однако позже указ о назначении дипломата был удален с сайта АП.

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Елена Зеркаль МИД Украины увольнение Новости Украина
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