Зеленский назначил замглавы АП. И тут же "уволил"

Зеленский назначил замглавы АП. И тут же уволил

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении дипломата Елены Зеркаль замглавы своей администрации. И тут же "уволил".

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

На данный момент решение гаранта удалено с сайта АП. По вполне понятной причине: Зеркаль отказалась от предлагаемой должности.

По данным СМИ, дипломат соглашалась лишь на обязанности уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

Напомним, во вторник, 21 мая, верховный главнокомандующий подписал очередной указ №304, которым посадил в кресло руководителя Администрации президента юриста Андрея Богдана.

И все бы ничего, только последний попадает под действие закона о люстрации. В этом документе, который в команде Зе так старательно пытались отменить, но не успели, черным по белому и абсолютно конкретно указано следующее: должность администрации президента не может занимать человек, который попадает под люстарцию.