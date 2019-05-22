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Зеленский назначил замглавы АП. И тут же "уволил"

09:59
Зеленский назначил замглавы АП. И тут же уволил - фото 1
Зеленский назначил замглавы АП. И тут же уволил

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении дипломата Елены Зеркаль замглавы своей администрации. И тут же "уволил".

Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

На данный момент решение гаранта удалено с сайта АП. По вполне понятной причине: Зеркаль отказалась от предлагаемой должности.

По данным СМИ, дипломат соглашалась лишь на обязанности уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

Напомним, во вторник, 21 мая, верховный главнокомандующий подписал очередной указ №304, которым посадил в кресло руководителя Администрации президента юриста Андрея Богдана.

И все бы ничего, только последний попадает под действие закона о люстрации. В этом документе, который в команде Зе так старательно пытались отменить, но не успели, черным по белому и абсолютно конкретно указано следующее: должность администрации президента не может занимать человек, который попадает под люстарцию.

 
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Елена Зеркаль Владимир Зеленский Администрация Президента Новости Украина
Интерфакс Украина
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